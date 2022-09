Die Kundenliste per E-Mail oder sensible Inhalte via Gratis-Cloudservices — wenn es um den sicheren Austausch schützenswerter Daten geht, haben viele Mittelständler Nachholbedarf. Warum das im Zeitalter der Daten kritisch ist, lesen Sie in diesem Whitepaper. Erfahren Sie, welche Abteilungen besonders von einem sicheren Datentransfer profitieren und mit welcher Lösung Sie starten.